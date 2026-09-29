Теннисистки Богородского округа завоевали медали на первенстве Подмосковья

Теннисистки Богородского округа завоевали золото и серебро на первенстве Московской области среди спортсменов до 14 лет, которое прошло 26–27 сентября в Подольске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В первенстве Московской области по настольному теннису среди юношей и девушек до 14 лет участвовали 200 спортсменов со всего региона. Богородский округ представили 35 теннисистов.

Олеся Котова выиграла золото в одиночном разряде и завоевала два серебра — в женском и смешанном парных разрядах. Алиса Тонаканян также получила серебро в женском парном разряде.

Спортсменок тренируют Татьяна Закировна Кулиева и Степан Андреевич Кутепов.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.