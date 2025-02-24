Теннисистка Подмосковья стала самым молодым лидером турнира категории WTA-1000

В финале турнира Мирра Андреева встретилась с датчанкой Кларой Таусон. По пути к титулу подмосковная теннисистка провела пять встреч, в которых проиграла лишь один сет. Во втором круге Мирра обыграла чемпионку Уимболдона Маркету Вондроушову, в четвертьфинале — пятикратную победительницу турниров «Большого шлема» Игу Швентек, а в полуфинале прошла чемпионку Уимболдона Елену Рыбакину. Встреча для подмосковной теннисистка с датчанкой была не простой, но Мирра Андреева смогла обыграть Клару Таусон в двух сетах 7:6, 6:1. Матч продолжался 1 час и 47 минут.

«Я выиграла турнир. Я его выиграла! Я уже достигла цели, которую поставила себе до конца сезона. Семья путешествует вместе со мной, у меня замечательная команда. Я чувствую себя счастливой, и, кажется, это все что мне нужно», — прокомментировала на пресс-конференции Мирра Андреева.

Подмосковная теннисистка благодаря данной победе поднялась в рейтинге на пять позиций и дебютировала в топ-10, заняв девятое место. Мирра официально стала первой ракеткой России и единственной представительницей нашей страны в первой десятке мира. Добавим, что Мирра Андреева стала первой с 2017 года россиянкой, выигравший турнир категории WTA-1000.

Соревнования категории WTA-1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.