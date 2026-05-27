Теннисист из Подмосковья выиграл турнир М15 в Габороне

Теннисист из Московской области Тимофей Дерепаско завоевал золото международного турнира категории М15 в парном разряде, который прошел с 18 по 24 мая 2026 года в Габороне. Спортсмен выступал в дуэте с представителем Германии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Тимофей Дерепаско, представляющий областной центр олимпийских видов спорта в Химках, сыграл в паре с Эдиссоном Амбарцумяном из Германии. В финале российско-немецкий дуэт обыграл австралийца Захарие-Зака Талика и южноафриканца Итана Тербланша.

Бронзовые медали турнира завоевали французско-латвийская и американская пары.

Соревнования категории М15 входят в базовый уровень мужского профессионального тура ITF World Tennis Tour и считаются стартовой ступенью для перехода спортсменов на более высокий уровень. Турнир прошел в столице Ботсваны с 18 по 24 мая 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.