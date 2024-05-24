Темой деловой программы Radio Monte Carlo Golf Cup станет психология инвестиций

сегодня в 16:39

Ежегодно перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ) проходит деловое событие — Radio Monte Carlo Golf Cup, организованное «Русской Медиагруппой» (РМГ). В 2024 году это мероприятие, объединяющее спорт, бизнес и музыку, состоится 1 июня в Московском городском Гольф Клубе и откроет спортивную программу ПМЭФ, сообщила пресс-служба РМГ.

Турнир Radio Monte Carlo Golf Cup пройдет в рамках «Спортивных игр ПМЭФ», в которые входит более 20 мероприятий по 18 видам спорта. Спортивное событие пройдет в Санкт-Петербурге с 4 по 8 июня.

Тема деловой программы — «Психология инвестиций: эффективные стратегии для достижения успеха».

Помимо делового блока, гости смогут посмотреть мастер-классы профессиональных гольфистов, принять участие в турнире на Кубок радио Monte Carlo и завершить мероприятие концертом звезд российской эстрады.

Radio Monte Carlo Golf Cup — ежегодное деловое событие, организованное «Русской Медиагруппой» в рамках направления Creative & Business.