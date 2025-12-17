Театральный каток заработал в сквере «Юбилейный» в подмосковных Химках

В сквере «Юбилейный» в подмосковных Химках начал работать театральный каток. Седьмой сезон был открыт зрелищным выступлением на льду, сообщает телеканал « Россия-1 ».

Для гостей играла музыкальная группа. Еще выступали фигуристы.

Неподалеку от катка появился пункт проката коньков. Еще там есть теплые раздевалки и кафе.

Кататься можно бесплатно. Однако требуется предварительная регистрация на конкретное время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.