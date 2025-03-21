Таранов назвал Мусаева лучшим российским нападающим в сезоне
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Бывший защитник московского ЦСКА Иван Таранов рассказал, что считает нападающего «армейцев» 23-летнего Тамерлана Мусаева лучшим российским нападающим в сезоне, сообщает Metaratings.ru.
«Кто сейчас является лучшим российским форвардом, если не брать травмированного Тюкавина? Если навскидку, то Тамерлан Мусаев. Он идет в гонке бомбардиров», — заявил он.
По поводу Дзюбы Таранов отметил, что тот побил уже всевозможные рекорды. Однако сравнение его с молодыми спортсменами, играющими в топ-клубах, нерелевантно. Когда он был в своей лучшей форме, показывал результат, забивал и становился лучшим бомбардиром чемпионата, можно было бы сравнить. В нынешних реалиях Таранов не видит параллели между спортсменами.
Стоит отметить, что Мусаев в сезоне сыграл 30 матчей, забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи.
Согласно данным Transfermarkt, рыночная трансферная стоимость футболиста оценивается в 3,5 млн евро.