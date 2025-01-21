Танцоры Подмосковья привезли 11 медалей из Минска

Лыткаринские танцоры выступили на международном турнире по бальным танцам Grand Prix Belarus в Минске. Воспитанники спортивно-танцевального коллектива «Драйв» (рук. Игорь и Мария Фуфурины) достойно представили Подмосковье на этом турнире, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В вечернем отделении в конкурентной борьбе наши пары юниоров вышли в финал соревнований и продемонстрировали свое мастерство в индивидуальной презентации», — отметили руководители спортивно-танцевального коллектива «Драйв».

Спортсмены завоевали: 5 золотых медалей, 1 серебряную, 5 бронзовых и 10 раз становились финалистами.

В составе команды: Мирослав Качурин, Игорь Ходанов, Ева Ефимова, Кира Братчик, Даниил Есипов, Мария Козлова, Константин Братчик, Лиза Журалева, Андрей Смириков, Кира Субботина, Матвей Копаев, Дарья Соловьева, Ясмина Саулина, Анастасия Глебко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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