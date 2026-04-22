Танцоры из Лобни победили на фестивале в Москве 19 апреля

Коллектив Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов» из Лобни 19 апреля завоевал четыре диплома лауреата I степени на международном фестивале-конкурсе «Танцевальный Триумф» в Москве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанники ДДЮТ «Планета талантов» под руководством педагога В. С. Свороб стали лауреатами I степени за номера «Кто сказал — одна?», «Ра», «Заходи» и «Не тормози». Жюри отметило артистизм и высокий уровень подготовки танцоров из Лобни.

«Поздравляем ребят с этим блестящим выступлением. Пусть оно вдохновляет на новые творческие успехи», — отметили во Дворце детского и юношеского творчества «Планета талантов».

Международный фестиваль-конкурс «Танцевальный Триумф» объединяет артистов и хореографов из разных стран. Участники соревнуются в классическом, народном, современном и бальном танце, а также в акробатике, художественной гимнастике, цирковом искусстве и пластических этюдах.

Дворец творчества «Планета талантов» работает в Лобне по адресам: улица Победы, 9 и улица Булычева, 7. Воспитанники учреждения регулярно становятся победителями конкурсов различного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.