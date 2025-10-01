«Талантливый человек»: Бестемьянова оценила возможность возвращения Валиевой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что надеется на возвращение Камилы Валиевой в спорт, когда закончится срок дисквалификации, сообщает Газета.ru .

«Верю в то, что она может вернуться, она очень талантливый человек. Дай бог ей удачи. Это больший вызов для Валиевой или для тренера? Конечно, это огромный вызов для спортсменки», — сказала Бестемьянова.

Ранее Татьяна Навка сообщила о возобновлении тренировок Камилы Валиевой. Фигуристка будет оттачивать мастерство в академии Навки, под руководством Светланы Соколовской.

Напомним, что 29 января 2024 года CAS вынес решение о дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка отстранена от соревнований до конца 2025 года. Кроме того, ей запрещено заниматься на катках, принадлежащих государству. Валиева лишилась личных олимпийских медалей, а российская команда в командном зачете ОИ-2022 была перемещена с первого на третье место.

