Сын Плющенко стал победителем турнира, где был единственным участником

При этом 12-летний фигурист был единственным, кто выступал на турнире по первому спортивному разряду у юношей. Его результат составил 160,69 балла.

Спортсмен тренируется в академии своего отца и под его руководством.

Евгений Плющенко является двукратным победителем Игр, двукратным серебряным призером Олимпиады, трехкратным чемпионом мира и т. д. Его сын известен под прозвищем Гном Гномыч. У него также есть свой канал в Сети, на котором он зарабатывает.