Свыше 800 человек приняли участие в соревнованиях TOPSKI FAMILY в Подмосковье
Фото - © Оргкомитет «TOPSKI FAMILY»
Свыше 800 любителей бега приняли участие в десятом забеге традиционной серии стартов для детей и взрослых TOPSKI FAMILY на призы серебряного призера Олимпийских игр Александра Панжинского, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Юбилейные соревнования прошли в парке Малевича Одинцовского городского округа. Их главной особенностью стал забег на лыжах по траве на 50 метров. Вместе со всеми желающими свои силы в необычной дисциплине попробовали звездные гости мероприятия: двукратный призер Олимпийских игр по легкой атлетике, многократная чемпионка мира и Европы Олеся Зыкина, актер театра и кино, трехкратный чемпион России по баскетболу, обладатель Кубка России Виталий Ионов, а также вице-чемпион Олимпийских игр, призер чемпионата мира по лыжным гонкам Александр Панжинский. Также по доброй традиции знаменитый лыжник провел для всех собравшихся предстартовую разминку.
После разминки спортсмены преодолели дистанции от 500 метров до 10 км, а также вышли на старт семейной и корпоративной эстафеты. Семейная эстафета состоялась в три этапа по 500 метров. Сначала силами померились отцы семейств. На втором этапе соревновались мамы. И завершилась эстафета детским стартом. В корпоративной эстафете приняли участие команды различных организаций. Они преодолели четыре этапа по 1 000 метров.
Также для всех гостей и участников мероприятия была подготовлена насыщенная развлекательная программа, полевая кухня и спортивная лотерея. Все победили и призеры получили из рук Александра Панжинского медали и отдельные ценные призы. В семейном зачете награждались лучшие шесть пар «ребенок-родитель» по сумме занятых мест. Медали всех этапов TOPSKI FAMILY формируют единую композицию.
Ознакомиться с результатами соревнований можно на официальном сайте соревнований серии.
Серия турниров TOPSKI FAMILY проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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