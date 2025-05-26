Свыше 800 человек приняли участие в соревнованиях TOPSKI FAMILY в Подмосковье

Свыше 800 любителей бега приняли участие в десятом забеге традиционной серии стартов для детей и взрослых TOPSKI FAMILY на призы серебряного призера Олимпийских игр Александра Панжинского, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Юбилейные соревнования прошли в парке Малевича Одинцовского городского округа. Их главной особенностью стал забег на лыжах по траве на 50 метров. Вместе со всеми желающими свои силы в необычной дисциплине попробовали звездные гости мероприятия: двукратный призер Олимпийских игр по легкой атлетике, многократная чемпионка мира и Европы Олеся Зыкина, актер театра и кино, трехкратный чемпион России по баскетболу, обладатель Кубка России Виталий Ионов, а также вице-чемпион Олимпийских игр, призер чемпионата мира по лыжным гонкам Александр Панжинский. Также по доброй традиции знаменитый лыжник провел для всех собравшихся предстартовую разминку.

​После разминки спортсмены преодолели дистанции от 500 метров до 10 км, а также вышли на старт семейной и корпоративной эстафеты. Семейная эстафета состоялась в три этапа по 500 метров. Сначала силами померились отцы семейств. На втором этапе соревновались мамы. И завершилась эстафета детским стартом. В корпоративной эстафете приняли участие команды различных организаций. Они преодолели четыре этапа по 1 000 метров.

​Также для всех гостей и участников мероприятия была подготовлена насыщенная развлекательная программа, полевая кухня и спортивная лотерея. Все победили и призеры получили из рук Александра Панжинского медали и отдельные ценные призы. В семейном зачете награждались лучшие шесть пар «ребенок-родитель» по сумме занятых мест. Медали всех этапов TOPSKI FAMILY формируют единую композицию.

​Ознакомиться с результатами соревнований можно на официальном сайте соревнований серии.

​Серия турниров TOPSKI FAMILY проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Андрей Воробьев также сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.