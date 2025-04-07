Свыше 500 жителей Солнечногорска сдали нормы ГТО с начала года

Нормативы сдаются по возрастным категориям. Жители Солнечногорска продемонстрировали высокие результаты, подтвердив свою физическую подготовку. В настоящее время ожидается выход приказа о награждении участников знаками отличия ГТО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особое значение результаты сдачи имеют для выпускников 11-х классов. Знаки отличия ГТО дают дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения, что является преимуществом в конкурентной борьбе за места.

«Мы гордимся активностью наших жителей и их стремлением к здоровому образу жизни. Для старшеклассников это важный шаг на пути к достижению личных целей, в том числе и при поступлении в ВУЗы. С нетерпением ждем результаты», — отметила заместитель главы г. о. Солнечногорск Виктория Куракова.

В связи с обновлением платформы ГТО с 1 января текущего года возможны временные трудности при входе в личный кабинет участника.

По всем вопросам, связанным со сдачей нормативов ГТО, можно обращаться в центр тестирования ГТО в г. Солнечногорск по телефону +7 (915) 021-09-07 или по электронной почте gto@mbu-solnechnogorye.ru.

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