сегодня в 12:44

Свыше 50 спортсменов приняли участие в турнире по тяжелой атлетике в Подольске

В Подольске 110-летний юбилей тяжелой атлетики округа отпраздновали открытым турниром и награждением отличившихся в развитии этого вида спорта. Состязания в зале тяжелой атлетики Ледового дворца «Витязь» собрали более 50 спортсменов из Подольска, Москвы и городов Подмосковья. Спортсмены округа завоевали девять призовых мест, все участники получили памятные медали, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Среди почетных гостей были представители исполнительной и законодательной власти, ветераны, прославленные спортсмены. Муниципальные награды вручили заместитель главы Городского округа Подольск Вадим Буров и председатель Совета депутатов Алексей Никулин. Депутат Московской областной Думы Павел Максимович отметил отличившихся областными наградами. Вручил благодарности подольчанам и президент Московской областной федерации тяжелой атлетики Владислав Малыгин.

За большой вклад в развитие тяжелой атлетики совет депутатов округа отметил директора «Спортивной школы олимпийского резерва «Пахра» Юрия Сверчкова, тренеров-преподавателей Никиту Мартынова и Сергея Валуева, спортсменку Варвару Иночкину. Также спортсмена Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Московской области «Спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике» Ивана Крутова.

В торжествах приняли участие многократный чемпион России, СНГ, Европы и мира среди ветеранов Василий Зубов, заслуженный мастер спорта, Олимпийский чемпион Дмитрий Берестов,

мастер спорта России, участник Олимпийских игр Константин Старикович, вице-президент федерации тяжелой атлетики Москвы Алексей Безбородов.

В абсолютном зачете по системе Синклера среди девушек и женщин победила Ольга Фомина из СШОР «Пахра», среди мужчин — Иван Крутов из ГБУ МО СШОР, лучшим среди юношей стал Кирилл Мартынов из СШОР «Пахра».

Днем рождения тяжелой атлетики в Подольске считается 28 мая 1915 года, когда провели первые любительские соревнования по поднятию гирь и штанг. Дату определили на основании материала из архива заслуженного тренера СССР по тяжелой атлетике, ветерана Великой Отечественной войны Михаила Аптекаря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.