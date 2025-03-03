Свыше 450 спортсменов участвуют в первенстве России по плаванию в Подмосковье

В муниципальном округе Чехов завершилось первенство России по синхронному плаванию. В соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов из 21 субъекта России. В активе сборной Московской области бронзовая медаль в дисциплине «комби», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

За подмосковную команду выступали: Софья Бабиченко, Кристина Бохонко, Мария Боярская, Диана Воробьева, Елизавета Игнатенко, Дарья Кожевникова, София Любимова, Юлия Попова, Анастасия Скрипник, Вероника Ткаченко, Виктория Комур и Люосева Анна. Тренер команды — Полина Прощенко.

Впервые первенство России проходило не только с трансляцией соревнований, но и с профессиональным комментированием.

«Наконец нами была реализована комментаторская позиция в прямой трансляции, и выступления комментировали ведущие специалисты, судьи международной категории, и даже наш вице-президент Федерации водных видов спорта России, трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина. Судя по обратной связи — идея оправдала наши ожидания», — прокомментировала новшества на первенстве России по синхронному плаванию Полина Прощенко.

Три подмосковные спортсменки Анна Данилова, Мария Чечель и Софья Бабиченко прошли на второй этап отбора в юношескую сборную России, который пройдет в Москве 5 марта.

В составе сборной Московской области выступали синхронистки СШОР по водным видам спорта, Училища олимпийского резерва № 4 и СШОР по водным видам спорта «Электросталь».

Первенство России является первым этапом отбора в сборную команду России по синхронному плаванию для юношей 13-16 лет и девушек 13-15 лет.

Медали соревнований разыгрывались в следующих дисциплинах: фигуры, соло, дуэт, дуэт-смешанный, группа и комби. Московскую область представляли четыре команды, всего — 52 спортсмена.

Первенство России по синхронному плаванию прошло в городе Чехов во ДС «Олимпийский имени Владимира Максимова» с 24 февраля по 2 марта. Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.