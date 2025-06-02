Свыше 400 человек приняли участие в легкоатлетическом забеге в Клину

Традиционный легкоатлетический забег собрал более 400 участников из разных регионов нашей страны. Он прошел в Клину 31 мая. Испытать свои силы и показать спортивную подготовку приехали любители бега и профессионалы из Москвы, Солнечногорска, Дмитрова, Зеленограда, Тулы, Химок и, конечно, Клина. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревновались как любители, так и профессионалы на трех дистанциях. Маршрут проходил по дорожкам особенно красивого в это время года парка Сестрорецкий. Кстати, многие спортсмены говорят, что маршрут при своей живописности отличается и сложностью — много горок и подъемов.

Для совершеннолетних бегунов все было «по-взрослому»: бежали 7, 14 и даже полумарафон — 21,1 км. Для детей подготовили 800 метров.

Впервые в этом году провели корпоративный забег. Дух команды показали шесть 6 городских предприятий («ТВ Поиск», «Чистый город», Клинское отделение банка ВТБ, ABInbev и «Клинский Мебельный Комбинат»).

В массовом забеге победил Кирилл Михалевский, который сейчас восстанавливается после недавней ультра гонки на Кильдине. Дистанцию Кирилл пробежал в кроксах доказывая, что кроссовки для бега не так важны.

Рекорд трассы на 7 км установили:

Дмитрий Хаперских — 24:17;

Светлана Тарасова — 29:00.

Рекорд трассы на 14 км установили:

Леонид Леньков — 50:31;

Дарья Левина — 57:10.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.