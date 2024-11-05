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Свыше 40 медалей выиграли мас-рестлеры из Люберец на первенстве Подмосковья

Более сорока медалей различного достоинства завоевали люберецкие мас-рестлеры на первенстве Московской области. Оно прошло в физкультурно-спортивном комплексе «Салют» в Долгопрудном. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга Люберцы.

«В соревнованиях приняли участие порядка 60 спортсменов, они выступили в одиннадцати весовых категориях. Городской округ Люберцы представлял 41 спортсмен, им удалось завоевать 43 медали», — рассказал вице-президент Федерации мас-рестлинга Подмосковья Евгений Петров.

Он добавил, что лучшие спортсмены будут защищать честь Московской области на самом крупном турнире этого года — первенстве России среди юниоров, юниорок, юношей и девушек. Соревнования пройдут с 21 пор 24 ноября в Уфе.

Евгений Петров поблагодарил депутата окружного Совета Андрея Хромова за предоставленные призы и памятные подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.