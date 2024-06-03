Свыше 350 пловцов вышли на старт заплыва кубка чемпионов Swimcup в Подмосковье

​Свыше 350 спортсменов приняли участие в стартовом подмосковном турнире по плаванию на открытой воде Корневского карьера в городском округе Люберцы в рамках международных соревнований по плаванию на длинные и спринтерские дистанции — Кубок чемпионов Swimcup, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​На дистанции 1 000 метров первое место занял Денис Гладченко. «Серебро» абсолютного зачета досталось Анне Артемовой. Заплыв на 2 000 метров стал настоящим триумфом для женщин: в абсолютном зачете второе время показала Наталия Курдченко, третье — Анна Акиндеева, четвертое — Елена Степанова (третье место в женском зачете). И на первую ступень пьедестала поднялся Дмитрий Иванов, показав результат 14 минут 46 секунд. На дистанции 3 000 метров пьедестал оказался полностью мужским. Мастер спорта международного класса, многократный призер чемпионатов мира и Европы Даниил Серебренников занял третье место, уступив Аркадию Выходцеву и Антону Лосеву соответственно. Первой среди женщин стала Софья Коваль, которая заняла восьмую строчку в общем зачете.

​В первом подмосковном старте сезона соревновались представители 11 регионов РФ. Многие из них отказались от использования гидрокостюмов, так как температура воды в водоеме прогрелась до 24 градусов.

​Следующий старт в рамках кубка чемпионов Swimcup пройдет 8 июня на Торбеевском озере в Сергиево-Посадском городском округе. Также заключительный июньский турнир стартует 15 июня на Озернинском водохранилище Рузского городского округа.

​Узнать более подобную информацию и оставить заявку на участие в одном из заплывов можно на официальном сайте серии Swimcup.

​Старты международной серии Swimcup на территории Московской области проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта региона и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

​Серия заплывов в 2024 году стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». В маркете на сайте проекта можно обменять на накопленные баллы скидочный купон для регистрации на старты Swimcup. Узнать подробное о проекте можно на сайте суперлигамо.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.