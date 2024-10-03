Свыше 260 человек приняли участие в юбилейном забеге в Ленинском округе

На территории музея-заповедника «Горки Ленинские» в Ленинском городском округе состоялся традиционный легкоатлетический марафон «Ленинский забег». В этом году он прошел в юбилейный, 10-й раз. В забеге приняли участие 265 человек, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Несмотря на утренний дождь, любители бега со всего Подмосковья и других регионов страны приехали на праздник спорта. Погода благоволила участникам, и перед стартами дождь закончился. 210 взрослых и 55 ребят в возрасте от 7 до 16 лет пробежали свои дистанции живописным маршрутом по территории исторической усадьбы. А к моменту награждения победителей вышло солнце», — приводятся в сообщении слова начальника отдела спорта администрации Ленинского городского округа Ольги Перминовой.

Уточняется, что для самых маленьких спортсменов в возрасте от 7 до 12 лет была организована трасса длиной 2 километра, для подростков и взрослых — 4,5 километра. Наиболее подготовленные бегуны преодолели маршрут в 9 км. Всех победителей ждали награды и подарки от спонсоров. Организаторами юбилейного забега выступили управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского округа, местный филиал Торгово-промышленной палаты, фитнес-клуб «Мегаполис Family FIT» и музей-заповедник «Горки Ленинские».

«Год от года „Ленинский забег“ собирает все большее количество участников. В прошлом году их было 250 человек, в этом — уже 265. Мы рады, что этот праздник спорта и здорового образа жизни объединяют любителей бега в одном из самых красивых мест Подмосковья и является для нас своеобразным символом проводов лета», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.