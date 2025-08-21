Свыше 250 команд поборются за Кубок Берлина по баскетболу 3×3 в год его столетия

На центральной площади города Ногинск 23 августа состоится Кубок Давида Берлина по уличному баскетболу в формате 3 на 3, который объединит более 250 команд со всей России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В 2025 году самый массовый турнир по стритболу в стране приурочен к столетию со дня рождения легендарного тренера — Давида Берлина. Команды сразятся на 13 площадках в 13 различных возрастных категориях, включая семейную, без ограничений по возрасту.​

Участники и болельщики станут свидетелями шоу-матча, в котором примут участие прославленные баскетболисты: призер Олимпийских игр, обладатель Кубка Европы, призер чемпионата Европы Виталий Фридзон, обладатель Кубка России, чемпион Суперлиги, успевший поиграть в НБА за «Даллас Маверикс» Павел Подкользин, чемпион Евролиги, трехкратный чемпион России и Единой лиги ВТБ Иван Лазарев, чемпион Евролиги Александр Милосердов и чемпион Евролиги, чемпион России и Единой лиги ВТБ Виктор Кейру.

​Также для всех желающих именитые игроки проведут открытые тренировки и мастер-классы. Павел Подкользин поделится секретами своей техники и расскажет, как сделать свой бросок более точным. Кроме того, знаменитый баскетболист сыграет несколько матчей со зрителями в формате «минус пять».

​Еще один открытый мастер-класс проведет двукратный вице-чемпион мира, обладатель Кубка Европы, трехкратный чемпион России Дмитрий Домани. Он сделает акцент на работе с ведением мяча и техникой броска.

​По традиции Кубок Давида Берлина будет проводиться совместно с всероссийскими соревнованиями «Оранжевый мяч», которые являются одним из самых массовых турниров по данному виду спорта в Европе. Ежегодно «Оранжевый мяч» проходит на территории всех субъектов РФ и объединяет свыше 40 тыс. человек.

Дата проведения мероприятия — 23 августа по адресу: Московская область, Богородский городской округ, город Ногинск, улица 3-го Интернационала, д. 44 (Фонтанная площадь).

В 2024 году в борьбе за Кубок Давида Берлина встретились более 1000 любителей стритбола. По итогам соревнований обладателем главного трофея стала команда из Богородского округа.

​Традиционный турнир по уличному баскетболу проходит с 2014 года в разных муниципальных образованиях Московской области. Первый «Кубок Берлина» был приурочен к 90-летию «Патриарха баскетбола». Кубок ежегодно проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт России».

​Давид Берлин внес огромный вклад в развитие баскетбола в Подмосковье. Более 70 лет он стоял во главе основанного им же подмосковного женского баскетбольного клуба «Спартак». Его воспитанницы завоевали семь золотых олимпийских медалей. Среди них и двукратные чемпионки Олимпийских игр: Нелли Ферябникова, Ольга Сухарнова и Татьяна Надырова. Вместе с клубом он стал чемпионом СССР и трижды — обладателем Кубка Ронкетти. Также Давид Берлин является почетным гражданином Московской области и города Ногинск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.