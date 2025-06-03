Свыше 200 юных гонщиков объединило Первенство России по мини-мотокроссу в Ленинском округе

На трассе «Казачий дозор» возле деревни Горки в Ленинском городском округе состоялся первый этап Первенства России по мини-мотокроссу. Детские соревнования по мотоциклетному спорту проводятся в муниципалитете уже больше 10 лет, но в этом году они впервые проходят на официальном уровне под эгидой Минспорта РФ. Об этом рассказали в пресс-службе главы Ленинского округа.

«Впервые у нас на детских мотогонках такое большое количество участников — 216 человек. Приехали ребята из разных регионов России — из Сибири, Башкортостана, Владимирской, Рязанской областей, а также из различных округов Подмосковья. Сегодня в Горках состоялся первый этап. Победители определятся по итогам второго этапа, который пройдет в Ступино», — рассказал директор соревнований, руководитель секции по мотокроссу досугового центра «Юность» Ленинского округа Сергей Коротких.

Он уточнил, что в мини-мотокроссе выступают участники от 4 до 18 лет. Они состязаются в нескольких классах, два из которых в этом году внесены в перечень официальных соревнований Министерства спорта Российской Федерации — это классы 125 куб. см и 150 куб. см. Также в пресс-службе отметили, что среди спортсменов есть как мальчики, так и девочки. До 14 лет они соревнуются в одном классе. Для участников в возрасте от 14 лет выделен отдельный, женский, класс.

«Мотокросс и питбайк — это зрелищные мероприятия, это вызывает интерес у молодежи. Наша цель — увлечь подрастающее поколение, „вытащить“ их из гаджетов и с улицы. Кроме непосредственно соревнований и тренировок, ребята много времени проводят с техникой, разбираются в ней, ремонтируют, совершенствуют. Уверен, такое техническое развитие пригодится им в дальнейшей жизни», — приводятся в сообщении слова президента Московской областной Федерации технических и военно-прикладных видов спорта, заслуженного тренера СССР и России по мотоспорту Николая Радченко.

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