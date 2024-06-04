сегодня в 17:23

Свыше 200 человек стали участниками первенства Раменского округа по лыжероллерам

Более 200 человек приняли участие в первенстве Раменского городского округа по лыжероллерам. Соревнования прошли на трассе вокруг Борисоглебского озера. Участники прошли дистанции от 1 до 5 км, сообщается на сайте администрации горокруга.

Самому младшему участнику — 5 лет, он прошел трассу на роликах. А самый взрослый спортсмен — 1943 года рождения.

Победителей в личном зачете в каждой возрастной группе наградили медалями и грамотами. Заслуженные награды спортсменам вручила заместитель председателя Комитета по спорту и молодежной политике, начальник отдела спорта Ольга Гончаренко.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.