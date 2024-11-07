сегодня в 20:06

Свыше 20 медалей выиграли спортсмены из Серпухова на турнире по тайскому боксу

В городе Балабаново состоялся открытый турнир по муай-тай на Кубок Боровского района. В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов из различных регионов: Калужской, Московской, Тульской, Воронежской и Владимирской областей, а также из Москвы, сообщает пресс-служба администрации горокруга Серпухов.

Серпухов был представлен воспитанниками бойцовского клуба «Кремень». В турнире приняли участие 23 спортсмена, многие из которых впервые участвовали в соревнованиях. Вот их результаты:

1 место: Данил Бакотин, Самвел Кочарян, София Нагуманова, Тигран Ханбеков, Жавохир Тулаев, Жасурбек Тулаев, Абдурахман Омаров, Гамлет Григорян, Игорь Вирц, Данил Киселев;

2 место: Данил Киселев, Матвей Смирнов, Тимур Грищенко, Всеволод Шерстнев, Максим Попов, Миша Бабенко, Мирослав Копылов, Максим Мизиркин, Артем Нагуманов, Кира Ломакина, Ким Марк;

3 место: Данил Нагуманов, Севинч Саибназарова, Рустамбек Акбаров.

Серпуховские спортсмены в очередной раз продемонстрировали высокий уровень мастерства, приобрели бесценный опыт и готовы к новым вызовам.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.