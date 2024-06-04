Свыше 2 тыс спортивных мероприятий пройдет в Подмосковье летом

В летний период на территории Подмосковья состоится более 2 300 спортивных и физкультурных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Московская область традиционно является одним из регионов-лидеров по числу спортивных мероприятий. В прошлом году в регионе прошло свыше 2 тыс. различных стартов, в которых приняли участие более 1,7 млн. человек. В этом году планируется, что в различных соревнованиях примут участие порядка 2 млн. человек.

Летний спортивный сезон в регионе традиционно начался с флагманских мероприятий, которые привлекают большое количество участников и болельщиков.

Первым в спортивном календаре для любителей бега уже несколько десятилетий стоит один из старейших легкоатлетических стартов в регионе — «Гагаринский забег». 21 апреля в Звездном городке собрались более 1000 участников, которые задали темп на весь предстоящий летний сезон.

4 мая в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной состоялся традиционный трейл. Участие в забегах по пересеченной местности на 1, 5, 10 и 25 километров приняли более тысячи человек.

Старт новому летнему сезону серии легкоатлетических забегов в рамках проекта «Суперлига Подмосковья» был дан 11 мая в Коломне. Коломенский полумарафон «Летопись Победы» был посвящен празднованию 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. На старт вышли свыше 1600 любителей бега от 4 до 86 лет.

В 2024 году в рамках нового бегового сезона «Суперлиги Подмосковья» состоится пять масштабных стартов. Забег «Волоколамский рубеж» запланирован на 8 июня, традиционный полумарафон «Сергиевым путем» пройдет 13 июля в Сергиевом Посаде. Полумарафон «Большая Волга» 24 августа состоится в Дубне — это новая локация «Суперлиги». Завершится сезон 19 октября кросс-полумарафоном «ОдинцовоRUN».

Знаменитая серия велостартов Gran Fondo открыла сезон 12 мая в подмосковном Лотошине. Участниками первого летнего заезда стали более 400 любителей велоспорта. Традиционно на выбор участникам были предложены три дистанции: 27, 52 и 103 км.

В летний период спортивного календаря Московской области отмечены пять стартов серии: 12 мая в г. о. Лотошино, 2 июня в Волоколамском г. о. и г. о. Клин, 21 июля в Богородском г. о., 25 августа в г. о. Серпухов и заключительный подмосковный старт состоится 22 сентября в Рузском и Можайском г. о.

18 мая в Серпухове стартовал третий летний сезон проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Выходи во двор», где легенды отечественного футбола проводят матчи с любительскими сборными Подмосковья. Инициатива уже зарекомендовала себя как одна из самых популярных среди жителей Московской области. Матч-открытие на реконструированном стадионе «Спартак» посетили свыше 2500 болельщиков.

Следующая игра звезд российского футбола состоится 8 июня в Луховицах, а далее легенды футбола встретятся с любительскими сборными городских округов: Подольск, Одинцовский, Наро-Фоминский, Дубна, Солнечногорск, Королев, Богородский и Пушкинский.

Восьмой ежегодный всероссийский старт «Забег.РФ» прошел 19 мая на центральной площадке проекта в Подмосковье — городе Зарайск. По доброй традиции одновременно с участниками забега в Московской области на дистанцию вышли более 160 тыс. любителей бега из каждого региона нашей страны.

Более того, спортивное событие состоялось в рамках международного полумарафона «OneRun», который суммарно собрал свыше 30 000 любителей бега и прошел в таких странах, как: Китай, Бразилия, Египет, Сербия, Белоруссия, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Камерун, Непал, Кыргызстан, Армения, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

В Подмосковье пройдет серия из шести заплывов в рамках первых в России международных соревнований по плаванию на длинные и спринтерские дистанции — Кубок чемпионов Swimcup.

Первый турнир состоялся 1 июня на Кореневском карьере в городском округе Люберцы и объединил более 350 любителей плавания. Второй старт пройдет 8 июня на Торбеевском озере в Сергиево-Посадском городском округе. Заключительные июньские соревнования стартуют 15 июня на Озернинском водохранилище Рузского городского округа. Следующие турниры намечены на 28 июля в Мытищах, 11 августа на Пестовском водохранилище и 31 августа снова на Озернинском водохранилище.

Подмосковье впервые в своей истории приняло главное событие года в студенческом баскетболе — суперфинал чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). Игры на Кубок Белова состоялись в Баскетбольном центре Московской области в городском округе Химки с 23 по 25 мая.

29 июня у стен Зарайского Кремля пройдет традиционный экстремальный исторический забег «Зарайский бизон». В масштабном фестивале примут участие более 1200 любителей спорта и профессионалов. Спортсменам предстоит испытать свои силы в командном, парном, или семейном зачете и преодолеть уникальную полосу препятствий, построенную в естественном ландшафте у стен Кремля.

В разгар летнего сезона любителей велогонок ждут два подмосковных этапа популярной серии «CyclingRace». Заезды состоятся 8 и 9 июня в городе Верея Наро-Фоминского г. о. и 3 августа в Рузе, а 4 августа в Рузе и Можайске.

Вторая половина лета в Московской области будет насыщена встречами со звездами отечественного спорта. Любителям интеллектуальных видов спорта будет интересно понаблюдать за большим финалом «Кубка Сергея Карякина» по шахматам.

В августе в Подмосковье состоится традиционный хоккейный турнир — «Кубок Александра Овечкина». Обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира и один из лучших хоккеистов планеты ежегодно приезжает в Московскую область, чтобы поприветствовать и наградить юных хоккеистов.

Для любителей футбола не менее долгожданным событием станет традиционный турнир по футболу «Кубок Игоря Акинфеева». Турнир состоится также в августе. Это редкая возможность для юных футболистов, особенно играющих на позиции голкипера, встретиться с капитаном ПФК ЦСКА Игорем Акинфеевым.

Еще одно спортивное событие, запланированное для жителей Московской области в августе — самый массовый турнир по уличному баскетболу в формате 3 на 3 «Кубок Давида Берлина». Эти ежегодные соревнования собирают огромное количество участников и зрителей, а также являются одним из важнейших турниров для ведущих стритболистов нашей страны.

Также, что в рамках Всероссийского дня физкультурника, 10 августа, во всех муниципалитетах Подмосковья состоятся спортивно-массовые мероприятия. Любители спорта и активного образа жизни смогут принять участие в самых разных активностях на открытых площадках, присоединиться к семейным соревнованиям и зарядиться хорошим настроением. Во многих парках и стадионах Московской области пройдут открытые тренировки, мастер-классы, а также любительские турниры по футболу, волейболу, настольному теннису, дартсу и другим видам спорта.

Символичной точкой всего летнего спортивного сезона в Подмосковье станут финальные соревнования в рамках второго «Кубка Губернатора» Московской области. На протяжении всего летнего сезона представители 36 видов спорта из всех округов региона ведут борьбу за выход в финал, который состоится в сентябре в Одинцовском городском округе.

Спортивные мероприятия летнего сезона на территории Московской области проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.