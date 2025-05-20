Свыше 1,5 человек принимают участие в первенстве России по кикбоксингу в Подмосковье

В Наро-Фоминском городском округе стартовало первенство России по кикбоксингу среди юношей, девушек, юниоров и юниорок, которое объединило свыше 1 500 участников, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​«Основная возрастная группа участников первенства страны это 13-18 лет. Для российского кикбоксинга это рекордное мероприятие по количеству участников. В подмосковный город-герой Наро-Фоминск приехали команды из 73 регионов, более 1500 участников. Мы выбрали три наиболее зрелищных дисциплины: «лоу-кик», «К-1» и «фулл-контакт». Мы впервые привезли в Московскую область такой масштабный турнир. По его результатам будут сформированы составы сборной России. Дети приобщаются к спорту. Боевые искусства сейчас становятся все популярнее и популярнее — это очень радует», — сказал председатель регионального отделения федерации кикбоксинга России в Московской области Андрей Голландцев.

​Подмосковье на турнире представляют 75 спортсменов из 14 городских и муниципальных округов: Балашиха, Долгопрудный, Жуковский, Истра, Клин, Коломна, Ленинский, Лосино-Петровский, Можайский, Мытищи, Одинцовский, Реутов, Серпухов и Фрязино.

​Предварительные поединки будут проходить до 20 мая, затем, 21 мая, зрители смогут насладиться полуфинальными встречами, а 22 мая пройдет большой финал и торжественная церемония награждения победителей и призеров первенства России.

В качестве почетных гостей церемонию открытия посетили: генеральный секретарь федерации кикбоксинга России Владимир Филатов, председатель регионального отделения федерации кикбоксинга России в Московской области Андрей Голландцев, главный тренер сборной России Игорь Кулбаев и старшие тренеры сборной России Расул Далгатов, Сергей Матвеев, Александр Лоско.

​«Сегодня я участвую в соревнованиях в роли тренера. Привез 10 своих юных спортсменов. Вывожу их на поединки. У нас уже много перспективных ребят, обладатели Кубка России, победители первенства Московской области и ЦФО. Очень рады, что приехали сюда, что такой турнир проходит в нашей Московской области. Спасибо большое всем организаторам за возможность выступить в родном регионе», — поделился эмоциями профессиональный боец, чемпион России Ростислав Варнавский из городского округа Мытищи.

Первенство России по кикбоксингу среди юношей, девушек, юниоров и юниорок проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.