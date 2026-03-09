Свыше 120 спортсменов выступили на чемпионате по стрельбе из пневматического оружия в Люберцах

Спортсмены из восьми регионов России стали участниками открытого чемпионата Московской области по стрельбе из пневматического оружия. Соревнования прошли в Люберцах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Сегодня впервые Люберцы принимают чемпионат области по пневматическому оружию. Мы очень рады приветствовать представителей восьми регионов страны. Для нас это важно», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Во дворце спорта «Триумф» мастерство владения пневматическим оружием демонстрировали стрелки из Костромской, Курской, Московской, Рязанской, Тверской, Воронежской, Тульской областей и Москвы. Участниками соревнований также стали спортсмены из Белоруссии, они выступили вне зачета.

«Наш вид спорта — практическая стрельба — был создан недавно, это молодой вид спорта, когда собрались лучшие боевые стрелки мира и приняли общий свод правил для того, чтобы состязаться в мирной обстановке и понимать, кто из них лучший. В результате родился вид спорта, который на данный момент является самой современной и самой передовой методикой владения оружием. Большое спасибо руководству Московской области и городского округа Люберцы за оказанную честь здесь присутствовать, за возможность провести такие замечательные соревнования», — отметил президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин.

В рамках чемпионата состоялось подписание соглашения между городским округом Люберцы и Федерацией практической стрельбы России. Сотрудничество позволит открывать на территории муниципалитета секции по практической стрельбе, проводить учебно-тренировочные мероприятия и соревнования. Кроме того, члены сборной России смогут проводить сборы на базе учебно-тренировочного центра «Зенит».

Чемпионат Московской области по стрельбе из пневматического пистолета и пневматического карабина прошел 7 марта 2026 года в городском округе Люберцы в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Организаторами соревнований выступили отделение Федерации практической стрельбы России Московской области и Стрелковая лига «Русские сезоны» при поддержке администрации городского округа Люберцы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.



«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.