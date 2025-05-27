Свыше 1,1 тыс дошкольников Люберец сдали нормативы ГТО
Фото - © Администрация городского округа Люберцы
В городском округе Люберцы в рамках проекта «В школу с ГТО» свыше 1 100 воспитанников детских садов сдали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Дошкольники выполняли спортивные нормативы I ступени комплекса по дисциплинам: бег на 10 метров, прыжок в длину с места, шестиминутный бег, подъем туловища из положения лежа на спине за 30 секунд, наклон вперед из положения стоя и челночный бег 3×10 метров.
По итогам испытаний 473 юных спортсмена выполнили нормативы на золотой знак, 97 — на серебряный, а 46 ребят получили бронзовые знаки.
Проект «В школу с ГТО» реализуется в городском округе Люберцы второй год. В 2024 году он охватил свыше 600 дошкольников, а в текущем сезоне количество участников удалось удвоить. К проекту присоединилось 38 различных дошкольных отделений муниципалитета.
Мероприятия проекта «В школу с ГТО» проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.