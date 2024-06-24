Свыше 1 тыс человек посетили фестиваль мотофристайла в Подмосковье

В парке «Принарский» в городском округе Серпухов 23 июня прошли выступления команды мотофристайла FMX13. Мероприятие посетили более 1 тысячи зрителей, об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках выступления зрители наблюдали за выполнением сложнейших акробатических трюков. Спортсмены представили свою программу со стантом (сложнейшими трюками на мотоциклах) и багги (трюки на небольшом легковом автомобиле высокой проходимости). Мотоциклисты показали свое мастерство в прыжках с трамплина с элементами акробатики, а также в пируэтах в воздухе.

Как напомнили в ведомстве, команда мотофристайла FMX13 была основана в 2007 году самым титулованным фристайл мотокросс райдером, уроженцем Коломны, Алексеем Колесниковым. Он является чемпионом Европы и мира по этому виду спорта, а также чемпионом России.

Этим летом в Подмосковье команда FMX13 выступит еще дважды: в Коломне — 29 июня и в Сергиевом Посаде — 31 августа.

Вход на выступления команды мотофристайла свободный. Мероприятие проходит в рамках программы «Лето в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.