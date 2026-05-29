Свищев потребовал санкций после демарша гимнастки Украины
Зампред комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил, что демарш украинской гимнастки Софии Краинской на чемпионате Европы не останется без последствий, сообщает RT.
Дмитрий Свищев прокомментировал поведение украинской гимнастки Софии Краинской, которая закрыла глаза и уши во время исполнения гимна России на чемпионате Европы по художественной гимнастике.
«Жалко, что детей вовлекают в пропаганду. Стыдно творить такие вещи. К сожалению, подобное происходит в спорте и при участии совсем юных атлетов. Очевидно, Краинская не сама додумалась до подобного. Именно взрослые дяди и тети сказали ей, как поступить, и дали наушники. Вина лежит на местных спортивных функционерах и чиновниках. К сожалению, это факт. Надеюсь, самой Краинской стыдно и та сделала это по указке руководителей», — объяснил депутат в комментарии RT.
Свищев отметил, что российская делегация должна добиваться санкций в отношении спортсменки.
«Международная федерация однозначно отреагирует на инцидент. Посмотрим, какой вердикт там вынесут. Но я абсолютно уверен, что демарш спортсменки не останется безнаказанным», — добавил он.
Инцидент произошел во время исполнения гимна России на чемпионате Европы.
