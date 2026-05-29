Свищев потребовал санкций после демарша гимнастки Украины

Зампред комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил, что демарш украинской гимнастки Софии Краинской на чемпионате Европы не останется без последствий, сообщает RT .

Дмитрий Свищев прокомментировал поведение украинской гимнастки Софии Краинской, которая закрыла глаза и уши во время исполнения гимна России на чемпионате Европы по художественной гимнастике.

«Жалко, что детей вовлекают в пропаганду. Стыдно творить такие вещи. К сожалению, подобное происходит в спорте и при участии совсем юных атлетов. Очевидно, Краинская не сама додумалась до подобного. Именно взрослые дяди и тети сказали ей, как поступить, и дали наушники. Вина лежит на местных спортивных функционерах и чиновниках. К сожалению, это факт. Надеюсь, самой Краинской стыдно и та сделала это по указке руководителей», — объяснил депутат в комментарии RT.

Свищев отметил, что российская делегация должна добиваться санкций в отношении спортсменки.

«Международная федерация однозначно отреагирует на инцидент. Посмотрим, какой вердикт там вынесут. Но я абсолютно уверен, что демарш спортсменки не останется безнаказанным», — добавил он.

Инцидент произошел во время исполнения гимна России на чемпионате Европы.

