Парк культуры и отдыха города Лобня 7 сентября станет ареной Суперфинала Кубка Сергея Карякина по шахматам, который проходит при поддержке партии «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Традиционно фестиваль завершится сеансом одновременной игры: гроссмейстер Сергей Карякин проведет партии с лучшими юными шахматистами, после чего состоится автограф-сессия. Сеансы и мастер-классы дадут приглашенные гроссмейстеры, а комментатором выступит международный гроссмейстер Мария Фоминых.

В заключительном этапе Кубка примут участие шахматисты всех возрастов из более чем десяти регионов страны. В турнире «Финал А» сыграют по пять лучших участников каждой возрастной категории, отобранных по итогам первого и второго этапов, а также призеры первенства Московской области и первенства Московского региона по шахматам, блицу и рапиду. «Финал Б» открыт для всех желающих и пройдет в пяти возрастных группах: 2008–2012 гг. р., 2013–2014 гг. р., 2015–2016 гг. р., 2017 г. р. и моложе, а также в открытой категории без учета возраста.

Помимо основных состязаний, в программе фестиваля — турниры среди ветеранов, команд детских домов и школ-интернатов, ветеранов СВО, а также интерактивные шахматные викторины для зрителей.

Победители и призеры всех турниров получат кубки, медали и эксклюзивные подарки. Трем шахматным федерациям городских округов Подмосковья, которые привезут на Суперфинал наибольшее число участников, Федерация шахмат Московской области выделит гранты на инвентарь и ценные подарки. Наиболее активные общеобразовательные школы региона получат путевки в детские лагеря «Артек» и «Орленок», для представителей других регионов предусмотрены денежные гранты.

Подать заявку на участие в Суперфинале Кубка Карякина и ознакомиться с подробной информацией о турнире можно на официальном сайте Федерации шахмат Московской области. Очная регистрация начнется в 10:00 в парке культуры и отдыха города Лобня.

Кубок Сергея Карякина проходит в парках Подмосковья с 2022 года и с каждым годом привлекает все больше участников. В 2025 году первый этап Кубка прошел в новой локации — балашихинском парке «Пехорка». Второй этап состоялся в международный День шахмат в парке «Елочки» в Домодедове. Отметим, что данные этапы прошли под эгидой сторонников «Единой России» «Сила России».

В Московской области реализуется партийный проект «Детский спорт» — инициатива «Единой России», направленная на подготовку сильных спортсменов, развитие массового спорта среди жителей региона и популяризацию шахмат и других спортивных дисциплин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.