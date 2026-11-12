Суд оштрафовал болельщика за выход к полю на матче ЦСКА и «Спартака»
Савеловский суд назначил болельщику штраф за выход на кромку поля во время матча чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком», сообщает «Сайт MK.Ru».
Инцидент произошел 25 октября на стадионе «ВЭБ-Арена».
Молодой человек перелез через парапет и проник на кромку поля.
Суд привлек его к административной ответственности за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий. Сумма штрафа составила 3000 рублей.
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