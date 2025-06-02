Ступинские велогонщики успешно выступили на Кубке России по BMX-гонкам

Велогонщики ступинской спортивной школы «Победа» успешно выступили на региональных соревнованиях в рамках IV этапа Кубка России по BMX-гонке, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Честь Ступина на велодроме «Марьинский» защищали 14 гонщиков возрасте от 5 до 14 лет.

«Заезды проходили в течение двух дней. По итогам первого дня Валентина Добычина и Татьяна Пыльнова завоевали вторые места в своих категориях, Александра Чернышова стала первой. Во второй день соревнований вторые места заняли Александра Чернышова и Арина Прошина», — рассказала тренер спортшколы Виктория Чернышова

Соревнования в Москве подтвердили статус одних из самых массовых стартов в BMX-спорте, собрав более 690 участников со всей страны, включая спортсменов из Пензы, Саранска, Санкт-Петербурга, Москвы, Подмосковья и других регионов.

На открытии соревнований флаг Московской области было доверено выносить тренеру Алексею Чернышову вместе со ступинской командой, что стало честью для представителей города.

«Дети гоняли, очень старались. Впервые на старт выходили наши младшие гонщики, которым по 5 лет. Они волновались, но показали классный результат. Некоторые смогли пробиться в финал, хотя призовых мест у малышей не было, они откатали все три заезда», — отметил Алексей.

Для юных спортсменов соревнования стали впечатляющим опытом первых выступлений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.