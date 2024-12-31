сегодня в 19:53

Ступинская команда «Капитан» уступила во второй встрече хоккеистам из Балашихи

Состоялся второй матч между ступинским «Капитаном» и балашихинскими «Русскими Витязями». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Игра в Ступино подарила болельщикам немало ярких эмоций и напряженных моментов.

С первых минут матча команды демонстрировали бескомпромиссную борьбу. Силовые приемы, жесткие стычки — все это стало частью игры. Несмотря на высокую интенсивность, первый период завершился без заброшенных шайб.

Во втором периоде «Русские Витязи» сумели открыть счет, воспользовавшись ошибкой защиты соперника. Гости продемонстрировали отличную комбинационную игру и реализовали выход один в один.

Ответная атака «Капитана» не заставила себя долго ждать. Хоккеисты хозяев льда реализовали численное преимущество, сравняв счет.

Третий период прошел в борьбе. Обе команды имели голевые моменты, но реализовать их удалось только гостям. «Русские Витязи» вышли вперед, до конца матча сохранили преимущество в счете.

Игра завершилась 1:2 в пользу гостей.

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