Ступино приняло третий этап велокубка «Золотые колеса Подмосковья»

Велосипедисты разных возрастов 25 октября выступили на открытом первенстве в Ступино в рамках третьего этапа областного Кубка «Золотые колеса Подмосковья — 2026», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники соревновались в кросс-кантри — дисциплине маунтинбайка. На трассе с пересеченным рельефом они преодолевали естественные препятствия, подъемы и спуски. Результат зависел от скорости, выносливости и навыков управления велосипедом.

Программа включала 12 возрастных категорий. Отдельные заезды проводили для мальчиков и девочек 2016 года рождения и младше, спортсменов 2014–2015 годов рождения, юношей и девушек 2010–2013 годов рождения, юниоров и юниорок 2008–2009 годов рождения. Также выступили взрослые велосипедисты 2007 года рождения и старше.

«Турнир давно стал традиционным и ежегодно объединяет любителей велоспорта. Трасса хорошая, песчаная. Есть спуски и подъемы», — рассказал тренер областной спортивной школы олимпийского резерва по летним видам спорта Николай Медин.

Первый этап Кубка в Ступино состоялся в октябре 2024 года. С тех пор округ регулярно принимает областной турнир, открывая новые возможности для местных спортсменов.

Среди участников был 14-летний Григорий Ефимов, который занимается велоспортом семь лет.

«Мне все очень нравится, я очень доволен. Здесь высокий уровень организации, что важно для такого рода соревнований», — отметил Григорий.

Такие турниры помогают молодым спортсменам проверить силы, а тренерам — оценить результаты подготовки. Регулярные соревнования также способствуют развитию спортивной инфраструктуры и популяризации активного образа жизни среди детей и молодежи.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.