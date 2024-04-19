сегодня в 15:39

Студенты Подмосковья приняли участие в турнире по волейболу

В Воскресенском колледже прошел турнир по волейболу для юношей и девушек юго-восточной зоны среди студенческих спортивных клубов (ССК) и средних профессиональных образовательных организаций (СПО). Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В турнире приняли участие сборные команды: Коломенский аграрный колледж имени Н. Т. Козлова, Егорьевский техникум, колледж «Коломна», Луховицкий аграрно-промышленный техникум, Луховицкий авиационный техникум, колледж «Московия» и Воскресенский колледж.

Среди мужских команд места распределились следующим образом: 1 место занял Луховицкий аграрно-промышленный техникум, 2 место получил Егорьевский техникум, а 3 место досталось колледжу «Коломна». Среди женских команд победу одержал колледж «Московия», 2 место получил колледж «Коломна», а 3 место — Воскресенский колледж.

Победители и призеры турнира были награждены грамотами и медалями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.