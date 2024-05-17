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Студенты Коломны завоевали 5 медалей на Всероссийском Кубке по бадминтону

Студенты факультета физической культуры и спорта Коломенского ГСГУ успешно выступили на Кубке России по бадминтону, который проходил в Саратове. Команда завоевала пять из шести медалей, выигранных сборной Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В одиночном разряде среди мужчин золотую медаль завоевал Артур Печенкин. Второе место занял Владислав Добычкин.

В парных соревнованиях Артур также стал победителем, выступая вместе с Александром Зинченко из сборной Москвы. В финале они встретились с Георгием Лебедевым и Глебом Степаковым, которые заняли второе место.

Глеб также завоевал серебряную медаль в смешанном парном разряде вместе с Марией Суховой.

В турнире участвовали сильнейшие спортсмены, лидеры национального рейтинга федерации бадминтона России, призеры европейских чемпионатов и участники Олимпийских игр.

Всего на соревнованиях выступило более 130 спортсменов из 16 регионов страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.