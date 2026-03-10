Студенты из Серпухова и Малаховки выиграли финал лиги в Подмосковье

Команды Губернского колледжа из Серпухова и МГАФК из Малаховки стали победителями финального этапа студенческой футбольной лиги Московской области 6 марта в Мытищах. Они представят регион на всероссийских соревнованиях в апреле, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальном этапе встретились восемь команд. Среди юношей победу одержал Губернский колледж из Серпухова. Второе место заняла команда ГУП из Ногинска, третье — Зарайский педагогический колледж. Четвертыми стали спортсмены Павлово-Посадского техникума.

У девушек сильнейшей признана команда МГАФК из Малаховки. Серебро завоевали спортсменки ГУП из Ногинска, бронзу — Ногинский колледж. Четвертое место занял Зарайский педагогический колледж.

В чемпионате приняли участие 38 команд юношей и девушек из образовательных учреждений Подмосковья. Турнир проходил с 26 января 2026 года в несколько этапов: предварительный и основной групповые, а также финальный. Соревнования провели в рамках федеральной программы «Спорт России» в двух возрастных категориях — до 21 года среди студентов профессиональных организаций и до 26 лет среди студентов вузов.

Победители представят Московскую область на всероссийских соревнованиях «Футзал – в вузы и ссузы», посвященных памяти Никиты Павловича Симоняна. Девушки из МГАФК выступят с 1 по 16 апреля в Волгограде, юноши из Серпухова — с 11 по 19 апреля в Салавате.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.