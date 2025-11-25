Студенты Домодедова встретились за шахматной доской с гроссмейстером Карякиным

Ранее в Домодедовском филиале Российского государственного гуманитарного университета прошел необычный шахматный турнир. Против студентов за доски вышел один из самых известных российских гроссмейстеров, президент федерации шахмат Московской области Сергей Карякин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Студенты разных факультетов получили возможность сыграть сеанс одновременной игры и проверить свои силы в партии с профессионалом.

«Мне будет интересно сыграть со студентами. Думаю, что ребята будут подготовленные — мне будет непросто», — отметил Карякин.

«Перед нами человек, который в четыре года начал играть, а в двенадцать стал гроссмейстером. Двадцать лет удерживал звание самого юного гроссмейстера в мире», — отметил исполняющий обязанности директора филиала РГГУ Евгений Сафонов

Участие во встрече спортсмена мирового уровня очень вдохновило студентов. Для многих участников турнир стал возможностью попробовать игру с мастером, испытать азарт стратегии и улучшить навыки логического мышления. Как рассказала студентка Анастасия Цыганкова, для нее шахматы — это хобби, которое «отвлекает и увлекает».

Турнир оставил студентам не только эмоции борьбы за доской, но и живое общение с легендой шахмат — опыт, который запоминается надолго.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.