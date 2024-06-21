Студентов Каширы наградили за победу в фестивале ГТО

В спортзале Ожерельевского железнодорожного колледжа прошло награждение команды колледжа, занявшей I место в фестивале «Кашира за ГТО!» среди средних профессиональных учебных заведений. II и III места в этой группе заняли структурные подразделения «Ожерелье» и «Кашира» колледжа «Московия», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Кубок и грамота администрации городского округа Кашира были вручены преподавателю физкультуры колледжа Е. А. Королевой. В личном первенстве грамотами и медалями были награждены:

I место − Анастасия Вершилова, Анатолий Михайлов;

II место − Айдемир Арзулумов, Анастасия Черновский;

III место − Герман Иваненков, Мария Чуркина, Кирилл Веремеенко, Кристина Иванова.

Награждение от имени главы округа Михаила Шувалова проводил начальник Центра ГТО спортклуба «Кашира» им. Н. П. Елисеева Николай Гайворонский.

В своем выступлении он сказал, что колледж является лидером всех спортивных мероприятий, проводимых для данной группы учреждений, и активно участвует в популяризации ВФСК ГТО на территории округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также он сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.