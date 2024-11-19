Студентки Губернского колледжа Серпухова приняли в соревнованиях по горному туризму «Журавль-2024»

Студентки 1 курса Губернского колледжа Алина Петрова и Алина Шепелева приняли участие в Кубке Орловской области по технике горного туризма «Журавль-2024», передает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

По результатам соревнований Алина Шепелева стала призером областных соревнований , заняв 3 место, у Алины Петровой 4 место.

Девушки обучаются в колледже по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» в группе ЧС-11. Заниматься горным туризмом начали еще в школе, в свободное от учебы время принимают участие в спортивных соревнованиях.

Суть горного туризма заключается в безопасном преодолении сложных препятствий. Для этого требуются специальная физическая подготовка и множество навыков: работа со снаряжением, ориентирование, организация быта в условиях дикой природы.

Горная подготовка — важнейшая компетенция для будущего спасателя.

Быстро сориентироваться, оперативно сработать на скалистой местности и оказать первую помощь в сложнейших условиях — вот задача спасателя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.