Студентка из Серпухова вошла в сборную России по пауэрлифтингу

Студентка Губернского колледжа из Серпухова Дарья Валиахметова завоевала серебро первенства России по пауэрлифтингу и вошла в состав национальной сборной. Соревнования среди юниорок прошли с 16 по 22 февраля 2026 года в Туле, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Дарья Валиахметова, представляющая студенческий спортивный клуб «Пеликан», показала в сумме классического троеборья 373,5 кг. Этот результат превышает действующий норматив мастера спорта международного класса.

В отдельных упражнениях спортсменка также добилась высоких показателей. В приседании она установила новый рекорд России, подняв 151 кг. В жиме лежа результат составил 92,5 кг, в тяге — 130 кг, что позволило ей занять призовое место по итогам турнира.

По результатам первенства Дарья завоевала серебряную медаль и вошла в состав сборной команды России. Ее тренируют родители — заслуженный тренер России Владимир Валиахметов и заслуженный мастер спорта России Ирина Луговая.

В ведомстве добавили, что школьникам и студентам Подмосковья доступны более 6 тыс. спортивных программ. Записаться в секции можно через Навигатор дополнительного образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.