Студентка из Подмосковья завоевала золото на первенстве Азии по жиму в Китае

С 8 по 12 октября в административном округе Китая Гонконге прошел Чемпионат и Первенство Азии по жиму и жиму классическому IPF 2025. Событие объединило лучших спортсменов континента и стало значимым мероприятием в мире силового спорта. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Россию на соревнованиях представила Дарья Валиахметова, участница студенческого спортивного клуба «Пеликан», обучающаяся Губернского колледжа городского округа Серпухов. В весовой категории до 57 кг среди юниоров 19-23 лет она заняла первое место на Первенстве Азии по жиму классическому, завоевав золотую медаль. Дарья успешно выполнила все три попытки и зафиксировала результат в 85 кг.

Кроме того, в абсолютном зачете среди юниорок Дарья заняла второе место, набрав 77,66 очков IPF GL при собственном весе 54,980 кг и уступив другой российской спортсменке. Для студентки это был первый международный старт и первая победа в возрастной группе «юниорки».

Все желающие студенты могут присоединиться к спортивным клубам на базе своих учебных заведений. Узнать о них можно на официальных сайтах колледжей, в социальных сетях, а также обратившись в студенческие советы или к преподавателям физической культуры.

Кроме того, для школьников и студентов Московской области доступно более 6 тыс. программ спортивной направленности. Выбрать подходящую секцию и записаться можно в Навигаторе дополнительного образования по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.