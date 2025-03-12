Студентка из Подмосковья одержала победу на XI турнире по спортивной борьбе

Второкурсница факультета физической культуры и спорта Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) городского округа Коломна Маргарита Салназарян принесла золото сборной команде России на XI международном турнире по спортивной борьбе среди юниоров и юниорок до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Маргарита Салназарян выступала в категории до 65 кг и продемонстрировала впечатляющую технику борьбы. В ходе турнира она провела пять схваток, из которых в четырех одержала досрочные победы.

В пресс-службе ведомства добавили, что в турнире, который прошел в Якутске (Республика Саха) приняли участие 290 спортсменов из 13 регионов России и 14 стран мира, включая Азербайджан, Белоруссию, Венгрию, Индию, Турцию, Казахстан, Китай, Узбекистан, Южную Корею и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.