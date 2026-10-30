Студентка из Коломны выиграла чемпионат Евразии по пауэрлифтингу

Студентка Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне Ольга Щеглова победила на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу в Москве и обновила собственный мировой рекорд, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Ольга Щеглова заняла первое место среди девушек 18–19 лет в весовой категории до 52 кг. Студентка Государственного социально-гуманитарного университета также выполнила норматив мастера спорта и обновила собственный мировой рекорд в своей категории, подняв 200 кг. Предыдущий рекорд — 190 кг — она установила полгода назад на турнире Кубка Европы.

В программу чемпионата вошли приседания со штангой, жим лежа, становая тяга, ягодичный мост и другие дисциплины. Соревнования прошли в формате спортивного шоу с прямой трансляцией.

Ранее на Кубке Коломенского Кремля Щеглова установила мировой рекорд, подняв 185 кг. На Всероссийском мастерском турнире силовых видов спорта в Обнинске она заняла третье место в абсолютном зачете.

Школьникам и студентам Московской области доступно более 6 тыс. программ спортивной направленности. Выбрать секцию и записаться можно в Навигаторе дополнительного образования по ссылке.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.