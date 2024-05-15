Студент из Сергиева Посада победил в региональных соревнованиях по джигитовке

В Московской области прошел региональный турнир по джигитовке, победителем которого стал студент Сергиево-Посадского колледжа Алексей Надыбин. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Этот вид военно-прикладного спорта сочетает в себе скачки на лошади и исполнение гимнастических и акробатических трюков. Джигитовка требует от спортсмена смелости, стойкости, выносливости и большого мастерства.

Как сообщили в пресс-службе министерства образования региона, первокурсник занял первое место, продемонстрировав высочайший уровень мастерства и стойкости. Его путь к успеху в джигитовке начался несколько лет назад, и уже в 2021 году он показал выдающиеся результаты в «Вольной джигитовке», достигнув норматива взрослого разряда.

«Мы поздравляем Алексея с заслуженной победой и желаем ему новых триумфов на спортивной арене. Его успехи в джигитовке несомненно вдохновят многих молодых спортсменов следовать его примеру и стремиться к собственным вершинам», — добавили в министерстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.