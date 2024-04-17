Студент из Раменского стал чемпионом международного турнира по дзюдо в Минске

В городе Минск Республики Беларусь прошел международный турнир по борьбе дзюдо «JUDO STAR». Студент второго курса Раменского колледжа, направления обучения «Монтаж и техническое обслуживание электронных приборов и устройств» Мехроб Одиназода одержал победу в этом турнире и в категории 73 кг завоевал золотую медаль. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В этом соревновании принимали участие спортсмены из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Молдовы и РФ. Мехроб продемонстрировал отличную технику и волю к победе, одержав победы во всех своих схватках. Его победа стала гордостью для Раменского колледжа и всего подмосковного спорта.

«Желаем Мехробу дальнейших успехов и спортивных побед», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.