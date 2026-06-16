Студент из Раменского округа выиграл золото и серебро ЦФО

Студент Гжельского университета Владислав Авдонин завоевал золотую и серебряную медали на первенстве Центрального федерального округа по легкой атлетике. Соревнования среди спортсменов до 23 лет прошли с 3 по 5 июня в Смоленске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первенство ЦФО по легкой атлетике собрало в Смоленске сильнейших спортсменов региона. В программу вошли беговые дисциплины, эстафеты, прыжки и метания, а также многоборье.

Владислав Авдонин успешно выступил в секторе для прыжков. Он завоевал золото в прыжке в длину с результатом 7 метров 17 сантиметров.

Кроме того, спортсмен стал серебряным призером в тройном прыжке. До первого места ему не хватило минимального преимущества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.