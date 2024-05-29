Студент из Дубны занял 3 место в чемпионате Подмосковья по плаванию

В городе Раменское прошел летний чемпионат Московской области по плаванию, собравший 513 участников из 46 команд Московской области. В числе участников был и студент 1 курса Дубненского подразделения № 3 Дмитровского техникума Егор Царьков, который обучается по специальности «Пожарная безопасность». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студент принял участие в составе команды города Дубны и занял третье место в эстафете 4×200 м вольным стилем.

Студент завоевал золотую медаль юниоров 2006–2008 года рождения на соревнованиях, которые проходили также в городе Раменское в марте. В них приняли участие более 300 спортсменов из различных округов Подмосковья. Участники соревновались в плавании различными стилями на разных дистанциях, от коротких спринтов до длинных заплывов.

«Поздравляем Егора и желаем ему дальнейших побед и достижений в своей спортивной карьере», — добавили в пресс-службе ведомства.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.