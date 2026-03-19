Стрелки Подмосковья взяли три медали на первенстве России

Спортсмены Московской области завоевали золото и два серебра на первенстве России по пулевой стрельбе, которое проходит с 10 по 20 марта 2026 года в Ижевске. Награды получены в командных и личных дисциплинах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотую медаль подмосковная команда выиграла в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров среди юниорок. В составе трио выступили Анастасия Сорокина и Марьяна Романова из Сергиева Посада, а также Софья Мироновская из Домодедова. Второе место заняла команда Владимирской области, третье — спортсменки из Санкт-Петербурга.

В личных соревнованиях среди юниоров в дисциплине «винтовка пневматическая, 10 м» серебро завоевал Тимофей Алейников, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта в Домодедове. Победителем стал спортсмен из Вологодской области, бронза — у представителя Удмуртии.

Еще одну серебряную медаль Алейников получил в дуэльном упражнении «соло» в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. Золото в этой дисциплине выиграл стрелок из Белгородской области, третье место занял спортсмен из Татарстана.

Первенство России проходит в Ижевске в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.