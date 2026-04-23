Стрелки из Подмосковья выиграли четыре медали Кубка России

Спортсмены Московской области завоевали золото, серебро и две бронзы на этапе Кубка России по пулевой стрельбе, который прошел с 12 по 22 апреля 2026 года в Краснодаре. В турнире участвовали 255 представителей из 25 регионов страны, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотую медаль в дисциплине «пистолет пневматический 10 м» среди женщин выиграла Софья Никулина, представляющая областной центр олимпийских видов спорта в Дмитрове. Бронзу в этой же категории завоевала Дарья Молчанова из Наро-Фоминска. Серебряным призером стала спортсменка из Липецкой области.

В командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров Никулина вместе с Екатериной Бондарь и Ангелиной Глазковой из областного УОР №1 в Краснознаменске стала серебряным призером. Победу одержала команда Республики Адыгея, третье место заняли спортсменки из Москвы.

Еще одну бронзовую награду Подмосковью принесли Степан Ермолаев из Жуковского, Павел Роговицкий и Тимур Берлинский из Наро-Фоминска. В мужских командных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки они заняли третье место. Золото и серебро завоевали представители Липецкой и Владимирской областей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.