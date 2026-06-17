Стрелки из Подмосковья выиграли четыре медали Кубка России

Спортсмены Московской области завоевали золото, серебро и две бронзы на этапе Кубка России по пулевой стрельбе в Архангельске, который прошел с 10 по 14 июня. Награды получили представители Красногорска и Краснознаменска, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотую медаль в дисциплине «пневматический пистолет – смешанная пара» завоевали Софья Никулина из СШОР по летним видам спорта Красногорска и Александр Костенко из училища олимпийского резерва № 1 Краснознаменска.

Серебряным призером в упражнении «пневматический пистолет – 60 выстрелов» стала Елена Липа, представляющая училище олимпийского резерва № 1 Краснознаменска.

Бронзовые награды в парной стрельбе из пневматического пистолета получили Александр Костенко и Софья Никулина, а также Елена Липа и Даниил Полосухин из училища олимпийского резерва № 1.

Этап Кубка России в Архангельске собрал сильнейших стрелков из регионов страны и представителей Белоруссии. Турнир прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.